Edinho Quintana quer urgência na recuperação das estradas do Assentamento Itamarati I

O Vereador Edinho Quintana quer que a Prefeitura de Ponta Porã promova, com urgência, os serviços de recuperação das estradas do Assentamento Itamarati I (MST Grupo 9).

Para isso, o parlamentar apresentou, na sessão ordinária de 14 de novembro, na Câmara Municipal, uma indicação em que solicita a realização destes serviços. A indicação foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos com cópia ao secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.

Edinho Quintana justificou o pedido, afirmando que “considero de extrema urgência que sejam tomadas providências nas estradas rurais do Assentamento Itamarati que se encontram intransitáveis, em péssimas condições, com muitos buracos e barro. A situação está causando grandes transtornos à população daquela localidade gerando ainda prejuízos financeiros para condutores de veículos por conta das péssimas condições em que as estradas se encontram. Com a vias arrumadas haverá mais conforto, dignidade e segurança aqueles moradores do assentamento que dizem que há anos as estradas não receberam manutenção. Assim, este Vereador espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”.

SIMTED

O Vereador Edinho Quintana também apresentou indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e à Secretária Municipal de Administração, Dulce Manosso, solicitando que seja feito o Enquadramento dos servidores administrativos que são funcionários em Educação/ SIMTED.

“Considero de extrema urgência que sejam tomadas providências em relação à falta de enquadramento dos funcionários administrativos em Educação do SIMTED que estão tendo os salários prejudicados devido a falta de enquadramento e os mesmos não sabem a qual secretaria recorrer para que sejam tomadas atitudes de melhorias para estes servidores. Eles não estão enquadrados em nenhuma secretaria e através do PCCR o prazo para que fosse resolvida tal questão era de 180 dias e já se passou mais de um ano e nada foi resolvido, solicito que este problema seja resolvido o mais rápido possível”, argumentou Edinho Quintana, justificando ao pedido.