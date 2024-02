Edinho Quintana quer estudo técnico para resolver problema do trânsito no Trevo da Cuia

O interminável número de acidentes, alguns com vítimas fatais, e os constantes riscos à segurança dos condutores de veículos num dos trechos de maior movimento do perímetro urbano de Ponta Porã, o Trevo da Cuia, motivaram o Vereador Edinho Quintana a solicitar junto à Prefeitura, a elaboração de um estudo técnico visando melhorar o trânsito naquele local.

O parlamentar alerta que uma solução o problema deve ser encontrada com extrema urgência, pois os riscos são enormes, especialmente em alguns horários do dia. O local é a principal via de ligação dos moradores dos bairros que formam o Grande Marambaia com a região central e também a saída para o Distrito de Sanga Puitã e Dourados.

“Consideramos que é de extrema urgência, que seja resolvido o mais breve possível, pois o grande fluxo de carros, motos e caminhões de grande porte está causando muitos acidentes, inclusive com mortes, principalmente no horário de pico. O ângulo do Trevo é excessivamente estreito não permitindo o tráfego simultaneamente de veículos de grande porte. Este Trevo da Cuia é de vital importância para o bairro do Grande Marambaia e outros além de ser a saída para Dourados e outras cidades da fronteira sul”, argumentou o Vereador Edinho Quintana.

A solicitação foi formalizada por meio de uma indicação, lida em Plenário na sessão ordinária de 15 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã. O documento foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras e Urbanismo, André Manosso.

Recapeamento da Jorge Roberto Salomão

O Vereador Edinho Quintana também apresentou indicação solicitando que seja feito recapeamento asfáltico na rua Jorge Roberto Salomão, no bairro Ipanema.

Segundo ele, “considero de extrema necessidade que seja feito o recapeamento asfáltico que se encontra em péssimas condições, já que o asfaltamento que possui é antigo e está muito deteriorado e por se tratar de uma rua de grande fluxo precisa estar sempre em boas condições, para que se evite acidentes e prejuízos materiais com motoristas e motociclistas. Assim, este Vereador espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”.