Edinho Quintana propõe construção de 500 casas populares

Vereador também reivindicou implantação de redutor de velocidade em frente ao Instituto Federal de Educação

Preocupado com a difícil situação vivenciada por centenas de famílias de baixa renda que não possuem casa própria, o Vereador Edinho Quintana, apresentou na sessão ordinária de 12 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita a construção imediata de pelo menos 500 moradias na cidade.

O parlamentar apontou que o déficit habitacional é um grave problema, atingindo muitas pessoas, especialmente aquelas de baixa renda familiar. “Considerando o crescimento populacional do município, indico que sejam construídas 500 casas populares para atender à demanda da população de baixa renda e que não têm a casa própria. Esta indicação não foi a primeira que venho solicitar por meio deste. Temos muitas famílias carentes e que ainda não tem casa própria e por ser de baixa renda não tem condições de comprar”, argumentou Edinho Quintana.

O documento contendo o pedido foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos e aos secretários Fábio Caffarena (Governo e Comunicação) e Carlos Bordão (Secretário Municipal de Habitação).

IFMS

Edinho Quintana também apresentou indicação solicitando que seja feita a implantação do redutor de velocidade (lombada) ou em forma de quebra-molas em frente do Instituto Federal de Educação, IFMS, em Sanga Puitã.

“Considero de extrema urgência que seja feita a implantação do redutor de velocidade (Lombada) ou em forma de quebra-molas, na frente do IFMS devido ao alto risco de acidentes com os alunos e servidores daquele instituto. Assim, espero o atendimento desta indicação o mais breve possível”.