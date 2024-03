Edição especial do Desenvolve Dourados em Ação acontece nesta quarta em Itahum

Serviços Urbanos e de Saúde acontecem na UBS do distrito e na E.M. José Eduardo Canuto Estolano

Chegou a vez de mais um distrito receber a ação que tem transformado Dourados e levado serviços e oportunidades para a população. Nesta quarta-feira (27/3), em sua 16ª edição, o Desenvolve Dourados em Ação (DDA) está em Itahum, com serviços urbanos e atendimento da saúde, que iniciaram às 8h e seguem até às 13h.

“Estar com os trabalhos e ações do DDA aqui em Itahum é um motivo de muita alegria para todos nós. Esse projeto tem transformado Dourados a população dos distritos não podem ficar de fora. Agradeço aos servidores pelo trabalho e dedicação e a toda população que veio participar conosco”, ressalta o prefeito, Alan Guedes.

O DDA especial Itahum acontece em dois pontos, sendo um na Escola Municipal José Eduardo Canuto Estolano, com atualização do CadÚnico, serviços do Procon, negociação de IPTU, corte de cabelo masculino, exames de saúde e vacinação antirrábica para cães e gatos.

Já na Unidade Básica de Saúde acontece atendimento odontológico, atendimento médico e vacinação.

Iniciado em 2022, o projeto da prefeitura, Desenvolve Dourados em Ação, tem passado por todos os bairros e os distritos da maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul, com diversos serviços gratuitos e atendimentos em saúde. Os locais que receberam as próximas edições são divulgados previamente no site e redes sociais oficiais da Prefeitura de Dourados.