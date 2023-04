Edevaldo Mattoso pede melhorias no trânsito da área central e do Grande Marambaia

O vereador Edevaldo Mattoso Barbosa apresentou na sessão ordinária de 4 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita ao Prefeito Eduardo Campos e ao Marcelino Nunes de Oliveira, Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, a sinalização viária horizontal e vertical, no Grande Marambaia.

Ele justificou o pedido afirmando que “fui procurado, inúmeras vezes, pela população, para que intermediasse junto do setor competente da Prefeitura para que proceda à sinalização de solo com indicativa ‘PARE’ nas esquinas do Grande Marambaia, com o objetivo de oferecer segurança aos condutores e pedestres que utilizam aquelas vias, pois a falta de sinalização confunde os motoristas que trafegam pelo local, pois há vários relatos de muitos acidentes naquele bairro com a falta desta sinalização. Assim, espero o atendimento desta indicação o mais breve possível”.

Faixa elevada

Edevaldo Mattoso Barbosa também apresentou indicação solicitando construção de uma faixa elevada em cima do quebra-molas existente na Avenida Brasil nº 499 próximos a Produfertil.

De acordo com ele, “a faixa elevada de pedestres oferece mais condições de segurança apropriadas para a travessia, principalmente em se tratando de crianças e idosos. Além disso, é mais funcional que os atuais quebra-molas como obstáculo redutor de velocidade. Isso vem permitir significativa melhoria nas condições da segurança viária local. Assim, contamos com o apoio do Senhor Prefeito Municipal, no sentido de envidar os esforços necessários para realizar as melhorias solicitada, em benefício da população pontaporanense”.