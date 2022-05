Edevaldo Mattoso Barbosa reitera pedidos de sinalização em pontos perigosos da região sul

O vereador Edevaldo Mattoso Barbosa aproveitou a sessão ordinária de 10 de maio, na Câmara Municipal de Ponta Porã, para apresentar duas indicações em que solicita melhorias no trânsito em pontos considerados perigosos nos bairros da região sul da cidade.

Numa indicação encaminhada ao Prefeito Hélio Peluffo Filho com cópia ao Secretário Municipal de Obras, André Manosso, o parlamentar solicita a construção de uma rotatória na BR 463, na entrada da Tornearia Mecânica Almeida.

Segundo ele, “faz-se necessária a construção desta rotatória, pois virá a desafogar outra rotatória localizada nas proximidades, onde está o Trevo das Cuias, pois nos horários de pico ocorrem grandes engarrafamentos e acidentes automobilísticos. Visando uma melhor trafegabilidade no local supracitado, os moradores dos bairros circunvizinhos vêm solicitar a este Edil a construção daquela rotatória. Assim, espero o atendimento desta indicação o mais breve possível”, declarou Edevaldo.

Rotatória na rodoviária

O vereador Edevaldo Mattoso Barbosa também apresentou indicação solicitando a retirada da rotatória no entroncamento entre as ruas, Coronel Ponce e Olinto do Amaral Cardinal, em frente à rodoviária de Ponta Porã, e a instalação de faixa elevada.

Segundo ele, “devido à frequência de acidentes que vêm acontecendo naquela localidade, a pedido dos entes queridos das vítimas e dos moradores do bairro, viemos através desta indicação solicitar com urgência a instalação desta faixa elevada, e retirada da rotatória, haja visto que a mesma não tem impedido os incidentes no referido local”, argumentou Edevaldo, que espera o atendimento da indicação com extrema urgência.