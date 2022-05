Edevaldo Mattoso Barbosa reitera pedido de faixa elevada em frente Supermercado Sol no Marambaia

O vereador Edevaldo Mattoso Barbosa voltou a solicitar, por meio de indicação, que a Prefeitura construa uma faixa elevada em frente ao Supermercado Sol, na Avenida Vinicius Soares do Nascimento, no bairro Jardim Marambaia.

O parlamentar formalizou o pedido na sessão ordinária de 17 de maio, na Câmara Municipal de Ponta Porã. Ao efetuar nova solicitação, o vereador Edevaldo Mattoso Barbosa reiterou pedido feito anteriormente por meio da indicação nº 337/2021.

Edevaldo Mattoso Barbosa justificou o pedido afirmando que “o local atualmente conta com alto fluxo de veículos de passeio, de cargas e, conta com uma alta concentração de pessoas que utilizam aqueles espaços e devido ao grande fluxo de veículos vem dificultando e colocando em risco a travessia dos pedestres, que dependem de se locomover de um lado para o outro da via, correndo sérios riscos de sofrerem acidentes graves, uma vez que, a pista favorece a alta velocidade”.

Asfalto no Jockey Clube

O vereador Edevaldo Mattoso Barbosa também apresentou indicação solicitando a pavimentação asfáltica na Raul Pereira, no bairro Jockey Clube.

Segundo ele, “são várias reclamações dos moradores solicitando este serviço. É de suma importância para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bem como, ao deslocamento das pessoas que utilizam aquela via, uma vez que, devido às más condições oferecidas prejudicam consideravelmente o ir e vir dos moradores daquela e outras regiões. Os moradores procuram este Vereador e pedem com extrema urgência, porque sofrem a anos com alagamentos de poça de lama em toda a rua em tempo chuvoso”, declarou.

As duas indicações apresentadas pelo parlamentar foram encaminhadas ao prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário Municipal de Obras, André Manosso.