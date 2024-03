Edevaldo Mattoso Barbosa pede mais asfalto para o Jardim Independência

Vereador disse que obra garante melhoria da qualidade de vida da comunidade

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa aproveitou a sessão ordinária de 5 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, para apresentar indicações visando contemplar com melhorias os moradores do bairro Jardim Independência.

O parlamentar solicitou a pavimentação asfáltica na rua Coronel José Hélio de Carvalho. E também o recapeamento do asfalto na rua das Flores, no bairro Jardim Independência.

Na justificativa do pedido para a construção do asfalto, o parlamentar afirmou que “esta é uma solicitação da população que trafega naquele trecho diariamente, a referida via sofre com erosões e alagamentos, causando transtorno irreparáveis aos moradores. Este pedido naquela região é um apelo dos moradores há anos que vem prejudicando assim o direito de ir e vir, pois estes problemas identificados estão causando transtornos no trânsito e ocasionando acidentes e danos financeiros ao contribuinte que necessitam circular por este caminho”.

O parlamentar também justificou o pedido de recapeamento, explicando que “estou repassando a solicitação dos moradores que entraram em contato comigo, solicitando apoio para que, se possível, fosse realizado esse serviço, no local. Segundo relatos, esta situação tem causado transtorno aos moradores locais, pois quando os veículos tentam desviar do buraco, acabam avançando para o lado oposto da via. Sem contar que as laterais da via estão tomadas de areia e mato. Além disto, estes buracos na via podem causar a queda de motociclistas e outros acidentes”.

As indicações contendo os pedidos foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso.