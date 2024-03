Edevaldo Mattoso Barbosa pede faixas elevadas no Universitário e Residencial Ponta Porã I

Vereador disse que faixas melhoram as condições de acessibilidade e segurança na circulação e travessia de pedestres

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa quer que a Prefeitura de Ponta Porã construa faixas elevadas, que disciplinam e garantem mais segurança no trânsito, em locais de grande movimentação de pessoas e veículos.

O parlamentar apresentou, na sessão ordinária de 12 de agosto, na Câmara Municipal de Ponta Porã, duas indicações em que solicita estes benefícios. Uma faixa em frente ao Supermercado Nosso Lar e da Farmácia UP Farma 24hrs, na Av. Vinícius Soares do Nascimento, Jardim Universitário e também no cruzamento da Rua Iturama esquina com a Rua Jasmim, no bairro Jardim Residencial Ponta Porã I.

Edevaldo disse que “a construção de faixas elevadas nos dois locais, deverá melhorar as condições de acessibilidade e segurança na circulação e travessia de pedestres. A faixa elevada de pedestres oferece mais condições de segurança apropriadas para a travessia, principalmente em se tratando de crianças e idosos que utilizam o mercado e a farmácia que se encontra no local citado acima. Além disto, é mais funcional que os atuais quebra-molas, como obstáculo redutor de velocidade. Isto permitirá significativa melhoria nas condições da segurança viária nos dois locais. Assim, contamos com o apoio do Senhor Prefeito Municipal, no sentido de envidar os esforços necessários para realizar as melhorias solicitadas, em benefício da população pontaporanense”.

As duas indicações contendo os pedidos foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.