Edevaldo Mattoso Barbosa apresenta pedidos de melhorias para o Grande Marambaia

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa apresentou na sessão ordinária de 14 de novembro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, duas indicações em que solicita melhorias para os moradores dos bairros que formam o Grande Marambaia.

O parlamentar apresentou indicação solicitando a realização de pintura nos redutores de velocidades, tais como, faixa elevada em frente à Escola Estadual Professora Gení Marques Magalhães e no Supermercado Sol, na rua Vinicius Soares do Nascimento, no Grande Marambaia.

“Tendo em vista e juntamente com os moradores, comerciantes e pais do nosso bairro, Grande Marambaia que as faixas elevadas localizadas em frente à Escola Estadual Professora Geni Marques Magalhães e no Supermercado Sol, estão precisando urgentemente de recuperação de pintura. O objetivo principal é melhorar e proporcionar maior visibilidade a esses redutores de velocidades, tornando ao trânsito mais seguro no local. Assim, este Vereador espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”, argumentou o parlamentar.

Tapa buracos no São Domingos

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa também apresentou indicação solicitando a realização dos serviços de tapa buracos na Rua Água Azul, localizada no bairro São Domingos.

O Vereador desta Casa de Leis, na forma regimental indica que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Eduardo Esgaib Campos– Prefeito Municipal de Ponta Porã, com cópia ao Excelentíssimo Senhor André Messias Manosso – Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando tapa buracos na rua Água Azul, bairro São Domingos.

Edevaldo Mattoso Barbosa justificou o pedido afirmando que “a presente indicação vem solicitar para que se realize a operação tapa buracos. Os moradores desta via procuraram este Vereador solicitando apoio para que fosse realizada a operação tapa buracos no local. Segundo relatos, esta situação tem causado transtorno aos moradores locais, pois quando os veículos tentam desviar do buraco, acabam avançando para o lado oposto da via. Além disto, estes buracos na via podem causar a queda de motociclistas, visto que, nos horários noturnos sua visibilidade fica ainda menor. Assim, este Vereador espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”, argumentou.