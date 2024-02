EaD: Inscrições abertas para especialização da UFGD em Educação Especial

O curso é gratuito e as 210 vagas são distribuídas em seis cidades de MS

A Faculdade de Educação a Distância da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está com inscrições abertas até 29 de fevereiro para a especialização em “Educação Especial na Perspectiva Inclusiva”. Este curso de pós-graduação lato sensu é gratuito e destinado a professores, com 210 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2024.

O total de vagas é dividido entre os seguintes polos: Água Clara, Campo Grande, Japorã, Porto Murtinho, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste. Uma vez por semestre, conforme será divulgado posteriormente no calendário acadêmico do curso, as aulas presenciais acontecerão às sextas-feiras no período noturno e aos sábados nos períodos matutino e vespertino.

Os candidatos podem atuar na educação básica ou superior ou ter graduação em qualquer área, desde que possuam o desejo de trabalhar com o público-alvo da educação especial. De acordo com o edital de seleção, o objetivo do curso é “apresentar e aprofundar saberes pedagógicos, a partir da oferta de suporte teórico, prático e metodológico para a atuação docente, pautados nas dinâmicas e nas necessidades advindas do trabalho cotidiano dos professores no espaço da escola e da sala de aula”.

Para realizar a inscrição é necessário acessar o sistema (https://sistemas.ufgd.edu.br/scpg-inscricao) e inserir os dados cadastrais. Também será preciso anexar as cópias digitais da documentação exigida no edital, sendo que entre os documentos estão o currículo lattes atualizado e a tabela de pontuação de currículo (Anexo II do edital) preenchida e com os comprovantes. Essa tabela servirá como base para a análise curricular, que será a única fase de avaliação dos candidatos e ocorrerá internamente, de 12 a 19 de março.

Os participantes poderão verificar o resultado preliminar da avaliação em 21 de março e, após o período de recursos, o resultado final será divulgado em 27 de março, nas páginas da Faculdade EaD e de Editais da UFGD.

Para a matrícula, os aprovados precisarão enviar os originais ou cópias autenticadas dos documentos pelos Correios, de acordo com o prazo que for estabelecido no edital de matrícula, para a Faculdade de Educação a Distância.

A especialização em “Educação Especial na Perspectiva Inclusiva” é oferecida pela UFGD no âmbito do Programa Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação (MEC).