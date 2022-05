É nesta terça na Expoagro a live solidária de Marcelo Mourão para o Lar do Idoso

O vereador Marcelo Mourão (Podemos) realiza nesta terça-feira (17), a partir das 20hs em sua página na internet, uma live solidária com a finalidade de arrecadar leite e fraldas para o Lar do Idoso. O evento acontece diretamente do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, onde ocorre a 56ª Exposição Agropecuária de Dourados.

Durante a live estão previstas apresentações musicais, depoimentos, entrevistas e várias outras atrações. A apresentação é do próprio Marcelo Mourão, e o público douradense poderá acompanhar em tempo real. As doações também poderão feitas ao vivo, através de QR Code ou número de pix que serão disponibilizados em sua tela.

Essa campanha foi idealizada pelo vereador Marcelo Mourão, após mais uma visita ao Lar do Idoso de Dourados, onde firmou com o presidente da entidade, Leonel José Freire, esse compromisso. Nesta terça é aniversário do parlamentar e ele preferiu comemorar essa data realizando a campanha em favor dos idosos do Lar.

Como foi constatado pelo vereador, a instituição utiliza mais de 4 mil fraldas geriátricas por mês para atender 33 idosos. O custo é alto para uma entidade que tem 29 funcionários com um custo salarial de R$ 50 mil ao mês e mais as despesas de manutenção e que recebe apenas R$ 22 mil de convênios com órgãos públicos (municipal, estadual e federal).

Se você estiver passeando pela Expoagro pode acompanhar a live direto do estande da BrLog, mas se estiver em casa pode acessar a fanpage do vereador no www.facebook.com/omarcelomourao assistir e fazer sua doação. Além do lar de Dourados será beneficiado também o de Coronel Sapucaia.