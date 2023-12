Durante formatura, Barbosinha anuncia mais R$ 369 mil para a Guarda Mirim de Dourados

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, participou, na manhã deste domingo (17), da cerimônia de formatura da sexta turma da Guarda Mirim de Dourados. Durante o ato, realizado na quadra de esportes da escola Erasmo Braga, 48 jovens concluíram as atividades do ano e agora estão prontos para novos desafios junto à comunidade.

Ao saudar os formandos da turma, Barbosinha lembrou dos esforços da diretoria da entidade, sob o comando do presidente João Frazão, em resgatar a Guarda Mirim ‘dos escombros’ em que havia sido deixada a entidade anterior que deveria cuidar desse trabalho.

O vice-governador ainda anunciou que trabalha para tentar liberar, até o dia 28 deste mês, junto ao Governo, a emenda que propôs como deputado estadual, no valor superior a R$ 369 mil, recurso destinado para a implantação do sistema de iluminação no ginásio da Guarda e a construção do calçamento com pista de caminhada no contorno da área onde funciona a entidade, no bairro João Paulo Segundo. No primeiro mandato na Assembleia Legislativa, o então deputado Barbosinha já havia viabilizado emenda parlamentar da ordem de R$ 315 mil, o que possibilitou a reforma completa do prédio antigo e construção de novas salas.

“Aprendi, muito cedo, filho de família extremamente pobre, que não existe outro caminho para a prosperidade que não seja o da educação. É claro que obras físicas são importantes, a sala de aula, carteiras escolares, mas nada disso teria sentido se não fosse esse trabalho de formação comandado pelo ‘seo’ João, isso sim é que dignifica o trabalho das pessoas, pegar o jovem e o adolescente pelas mãos e os encaminhar para a vida”.

Barbosinha teve oportunidade de cumprimentar, um a um, cada um dos 48 formandos e, citando as palavras do vice-presidente da Guarda, reverendo Ildemar Berbert, que responde pelo comando da Guarda Mirim enquanto o presidente, mesmo presente no ato, se recupera de procedimento cirúrgico para restabelecer a saúde, que o temor de Deus é sabedoria. “Assim, eu consigo visualizar aqui um futuro de sucesso para cada um desses meninos e meninas, junto dos seus familiares, a quem cumprimento pela dedicação, companheirismo e o comprometimento assumidos em bem criar seus filhos”.

Além do vice-governador e de diretores da Guarda Mirim, participaram da cerimônia o prefeito Alan Guedes, escolhido paraninfo dos formandos e o vereador Cemar Arnal, que deu nome à turma. Desde que foi criada, em 2015, a entidade já formou mais de 450 alunos e ainda intermediou junto ao Estado pela implantação, em Dourados, do projeto Bombeiros do Amanhã, o que rendeu placa de agradecimento ao presidente João Frazão na solenidade deste domingo.