Dourados: Zé Teixeira pede apoio do governo para infraestrutura urbana

O deputado Zé Teixeira (PSDB) trabalha na Assembleia Legislativa para garantir mais infraestrutura urbana para o município de Dourados. Nesta terça-feira (28), o deputado apresentou indicações ao Governo do Estado solicitando melhorias para os bairros Jardim Maxwell, Vila Alba e Parque Alvorada.

Zé Teixeira solicitou à Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica o recapeamento e a revitalização das vias urbanas asfaltadas, no Bairro Jardim Maxwell. O deputado também encaminhou ao secretário Pedro Arlei Caravina uma solicitação de obras de recapeamento ou operação tapa-buracos na pavimentação asfáltica da rua Isidoro Pedroso.

Ainda durante a sessão, o deputado reiterou o pedido de asfalto para a rua João Demaman Filho, no Bairro Parque Alvorada. Os pedidos partiram do vereador Diogo Castilho. O deputado argumenta que o município não conta com orçamento necessário para as obras e reivindica o apoio do Executivo Estadual para a melhoria da infraestrutura urbana de Dourados.