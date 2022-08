Dourados terá seis pontos de vacinação neste sábado

Plantões acontecem na UBS do Guaicurus, Cachoeirinha, Vila Rosa, distrito de Vila São Pedro, PAM e Praça Antônio João

A Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) realiza neste sábado (13), mais um mutirão de imunização do programa “Vacina Mais”. As doses estarão disponíveis nas UBS do Guaicurus, Cachoeirinha, Vila Rosa, distrito de Vila São Pedro, PAM e Praça Antônio João, que atendem em esquema de plantão somente para vacinação.

O ‘Vacina Mais’ objetiva facilitar o acesso da população aos imunizantes e assim ampliar nossa cobertura vacinal. Sendo assim, o Departamentos de Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde vai ofertar no mutirão, vacinas contra a covid, influenza, meningo C, poliomielite, entre outras que fazem parte do calendário de vacinas de crianças e adultos.

De acordo com o gerente do Núcleo de Imunização de Dourados, Edvan Marcelo Marques, o objetivo é oportunizar horários alternativos para que a população tenha acesso aos imunizantes. “No final de semana passado alcançamos um público de aproximadamente 500 pessoas, nossa expectativa é que amanhã [sábado] sejam bem mais. A campanha tem dado certo, porque muitas pessoas não conseguem ir às unidades de saúde se vacinar ou levar os filhos por causa do horário de trabalho, o que dificulta manter a carteira de vacinação atualizada.”, explica.

Confira o cronograma de vacinação deste sábado:

Jardim Guaicurus

9h às 16h – Adultos e crianças (todas as vacinas)

Vila Cachoeirinha / Vila Rosa/ Distrito Vila São Pedro

7h às 13h – Adultos e crianças (todas as vacinas)

PAM

10h às 17h – Adultos, crianças e trabalhadores da Saúde (vacinas covid, influenza, meningo C)

Praça Antônio João – Ação Rotary Pela Saúde

8h às 13h – Covid e influenza (todos os públicos)

Poliomielite (crianças até 5 anos)