Serão 12 horas diárias de atendimento sem interrupção nas UBSs dos bairros Jóquei Clube, Ildefonso Pedroso, Jardim Maracanã e Parque do Lago II

Dourados terá quatro postos de saúde abertos das 7h às 19h, com 12 horas diárias de atendimento sem interrupção a partir do mês de março. As UBS (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Jóquei Clube, Ildefonso Pedroso, Jardim Maracanã e Parque do Lago II terão o horário de atendimento ampliado.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Waldno Lucena, essas quatro unidades de saúde foram escolhidas considerando o critério populacional e geográfico, sendo uma em cada região da cidade. “Vamos fortalecer o atendimento primário com a ampliação do quadro de profissionais, o que vai possibilitar que o atendimento nessas unidades seja expandido e oportunizando”, explicou o secretário.

A ampliação do horário de atendimento dos postos de saúde será possível graças a chegada de 31 novos profissionais de saúde, sendo seis deles médicos, por meio da parceria firmada pela Sems (Secretaria Municipal de Saúde) com a FioCruz e o Ministério da Saúde, que garantiu a implantação do projeto Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde (InovaAPS), com aprovados nos programas de residência médica em Medicina de Família e Comunidade Multiprofissional em Saúde da Família.

Além dos seis médicos, outros especialistas vão compor uma equipe multiprofissional, como enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e dentistas, sendo cinco em cada especialidade. “Esses profissionais farão essa residência por dois anos. O programa pretende, após esse período inicial, ter a formação de 31 especialistas por ano, que esperamos fixar na nossa rede”, afirmou Waldno.