Dourados terá dia D de vacinação contra Covid, Influenza e Sarampo neste sábado

Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas para atualização do Cartão de Vacina das 8h às 17h

A Prefeitura de Dourados, através do núcleo de imunização, realiza neste sábado (30), uma campanha para vacinação contra Covid-19, Influenza e Sarampo. Neste dia todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas para atualização do Cartão de Vacina de 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.

O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e adultos com doses da Covid-19, além do público alvo da Influenza e Sarampo.

“Nosso objetivo é ampliar o acesso as vacinas e estimular a população, principalmente aquelas com doses em atraso e o público alvo da vacina da gripe deste ano”, explicou o secretário adjunto de Saúde, Edvan Marcelo Morais Marques.

Vacinas e Público Alvo

O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito. Nesta primeira etapa, que vai até 30 de abril, o público-alvo são os trabalhadores da saúde e crianças maiores de 6 meses à menores de 5 anos.

Já Influenza estará disponível para trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais e também crianças maiores de 6 meses à menores de 5 anos.

Para Covid serão disponibilizadas todas as doses, para todos os públicos, a partir de 5 anos completos.

Covid-19

Confira os intervalos entre as doses de cada vacina:

Segunda dose

Coronavac: 28 dias após a primeira dose

Pfizer: oito semanas após a primeira dose

AstraZeneca: 12 semanas após a primeira dose

Dose de reforço

Janssen: dois meses após a primeira dose (lembrando que para quem tomou Janssen a segunda dose corresponde a dose reforço)

Coronavac: quatro meses após a segunda dose

Pfizer: quatro meses após a segunda dose

AstraZeneca: quatro meses após a segunda dose

Imunocomprometidos

Coronavac, Pfizer e AstraZeneca: dose adicional 28 dias após a segunda dose e reforço após 4 meses da terceira dose.

Janssen: segunda dose dois meses após a primeira dose e reforço quatro meses após a segunda dose.

Importante: infectados pelo coronavírus devem esperar 30 dias após o fim dos sintomas para tomar qualquer uma das doses da vacina.