Dourados recebe na próxima semana lote da vacina Pfizer Bivalente contra a covid-19

O Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) de Dourados recebe na próxima semana as primeiras doses da vacina Pfizer Bivalente contra a covid-19. O Ministério da Saúde enviou à (SES) Secretaria de Estado de Saúde um lote com pouco mais de 242 mil doses do imunizante. A primeira remessa chegou sexta-feira (10), com 32.400 doses e o outro carregamento chega nesta segunda-feira (13), com 209.796 doses, e começam a ser distribuídos nesta segunda-feira aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

A vacina bivalente oferece proteção contra a variante original do coronavírus e contra as cepas que surgiram posteriormente. Segundo a SES, o esquema vacinal para os grupos prioritários, será de uma dose da vacina bivalente (Reforço) a partir dos 12 anos de idade, para pessoas que apresentarem pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes.

O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de quatro meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário com vacinas monovalentes. As pessoas que não iniciaram a vacinação ou que estão com o esquema de duas doses monovalente incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas monovalentes da Covid-19.

Reunião virtual entre a Secretaria de Saúde e representantes dos municípios definiu que a campanha de distribuição relativa a vacina bivalente, será dividida em cinco fases. “Existem grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde. Vamos começar pelas pessoas com mais de 70 anos, as que estão em instituições de longa permanência, imunossuprimidos e os povos tradicionais, como indígenas”, explica Edvan Marcelo Marques, gerente do Núcleo de Imunização.

Outras vacinas

Enquanto as vacinas bivalentes ainda não são distribuídas, as UBSs (Unidade Básica de Saúde) e a Sala de Vacinas do PAM seguem atendendo com os imunizantes disponíveis. Apenas a vacina Pfizer Baby é oferecida exclusivamente no PAM.

As UBSs atendem de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h e 13h e 17h. A Sala de Vacinas do PAM atende de segunda a sexta-feira, entre 13h e 18h e aos sábados das 8h às 13h.