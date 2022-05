Dourados recebe maquinário agrícola de parceria entre bancada, Governo e MAPA

Seis novos equipamentos vão auxiliar a execução de políticas públicas agro da Prefeitura

O prefeito Alan Guedes recebeu nesta segunda-feira (18), em evento realizado no pátio da Cepaer (Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer), em Campo Grande, seis novos maquinários agrícolas para o município, que vão contribuir para a execução de políticas públicas agropecuárias em Dourados.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos destinados pela bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e também com contrapartida do Governo do Estado, através de convênio.

Segundo Alan Guedes, convênios como estes são muito importantes para a manutenção do atendimento à agricultura familiar. “Grande parte do alimento consumido pelos douradenses é produzido aqui mesmo. Verduras, leguminosas e frutas compõem o rol da produção familiar e são fundamentais para movimentar a nossa economia. Ganham as famílias produtoras e consumidoras”, explica.

Dourados recebeu uma calcareadeira de 3,5 toneladas, uma carreta agrícola de 4 toneladas, dois distribuidores de sementes, uma pá carregadeira e um trator 85 cv.

Participaram da entrega o governador Reinaldo Azambuja, deputados federais e estaduais, além dos prefeitos beneficiados. Até o final do ano, está prevista mais uma entrega de maquinários agrícolas.