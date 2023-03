Dourados participa de maior evento sobre desenvolvimento para cidades inteligentes

Edição de 2023 aborda questões como transporte, infraestrutura e espaços públicos, além disso, trata de aspectos relacionados à tecnologia e segurança

Dourados foi representada no “Smart City Expo Curitiba 2023”, evento criado pela Fira Barcelona, organizadora do principal Congresso Mundial de cidades inteligentes e reúne especialistas de todas as áreas para compartilhar ideias e soluções sobre como criar um futuro melhor e mais sustentável para as cidades e seus cidadãos. Cerca de 46 representantes de municípios que fazem parte do Programa Cidade Empreendedora, se reuniram de 22 a 24 de março, na capital paranaense debatendo tecnologia e inovação voltado ao desenvolvimento sustentável e inteligência das cidades.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cleriston Recalcatti, acompanhado da coordenadora do Sebrae Regional Sul/MS, Vanessa Reis, e demais membros que representam os setores de inovação e tecnologia, participam do evento com o objetivo de elaborar politicas públicas para o município e demais cidades do Estado, com base na politica nacional de desenvolvimento urbano sustentável e inteligente.

Recalcatti salienta a importância de conhecer as tecnologias que possam modernizar as rotinas administrativas do setor público e testificar in loco a aplicabilidade delas nos diferentes setores do município, que garantam a melhoria da qualidade de vida da população.

Os representantes de Dourados buscam mecanismos e conhecimentos para sanar problemas em questões relacionadas ao transporte, infraestrutura, sustentabilidade, tecnologia, segurança entre outros que surgem, visto que a cidade, nos últimos anos, tem crescido muito em número de habitantes e todo o complexo de infraestrutura deve ser reestruturado para promover uma transformação social e econômica que de fato contemple a toda população.