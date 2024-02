Dourados inaugura novas instalações do Polo Base do Dsei

O local vai proporcionar à população indígena de Dourados maior qualidade, atenção e acolhimento na área da saúde

Representantes da Prefeitura e dos governos estadual e federal participaram na manhã desta sexta-feira da inauguração das novas instalações do Polo Base de Dourados – Dsei (Distrito Sanitário Especial Indígena), localizado à rua Ponta Porã, na região do bairro Vila Planalto.

O Polo Base faz parte do Dsei, uma unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), que promove a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias e desenvolve atividades administrativo-gerenciais necessárias à prestação da assistência, com o Controle Social.

“Que esse espaço seja, de fato, um espaço de acolhimento para a comunidade indígena de Dourados, que sofre assim como os povos originários sofrem no Brasil. que vocês possam aqui ter a esperança de dias melhores para a saúde indígena de Dourados, do Mato Grosso do Sul e do Brasil, para a saúde indígena dos nosso milhares de irmãos e irmãs indígenas.”, disse o prefeito de Dourados, Alan Guedes.

As novas instalações foram construídas com recursos estaduais e, principalmente, com recursos federais destinados pelos deputados Vander Loubet e Geraldo Resende, enquanto o terreno foi doado pela Prefeitura. Dourados possui a maior reserva indígena do Brasil, formada pelas aldeias Jaguapiru e Bororó, com mais de 20 mil pessoas e uma área de 3,5 mil hectares.

Com o Polo Base, a comunidade indígena de Dourados passa a ter um atendimento de maior qualidade na saúde pública.