Dourados e Nova Alvorada do Sul recebem a cia. BuZum! e o seu espetáculo “O Grande Perigo”

As apresentações do BuZum! são gratuitas e acontecerão em diferentes cidades do país ao longo de todo o ano

A cia. BuZum! já está na estrada onde irá percorrer o país de norte a sul, de leste a oeste, para levar a cultura que compõe um universo rico de personagens que ganham vida própria em cada espetáculo, o teatro de bonecos.

Com a agenda lotada para 2022, a cia. BuZum! chega em Mato Grosso do Sul e apresentará o espetáculo “O Grande Perigo” em Dourados entre os dias 23 e 27 de maio, depois se apresentará em Nova Alvorada do Sul entre os dias 30 de maio a 1 de junho, na versão adaptada do ônibus para o palco. Em seguida, o BuZum! seguirá para cidades do interior gaúcho.

Ao todo, sete estados do país receberão a cia. ao longo do ano, com apresentações de seus incríveis espetáculos, já reconhecidos e aplaudidos pelo público, como o “Caipira” e “Curumim”, mais a estreia de um espetáculo inédito no segundo semestre.

O BuZum! fará aproximadamente mil apresentações em um total de 141 dias, para um público estimado de 50 mil pessoas. Os espetáculos serão apresentados em praças e escolas públicas por meio da Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo, com incentivo da Lei Rouanet e pelo Instituto CCR, no trecho da CCR MSVia.

Reinvenção

O palco é fora do ônibus, em uma estrutura ampla. A plateia assiste a cada sessão do espetáculo ou em escolas ou em praças públicas, com distanciamento seguro, de forma protegida. Diversão garantida para público com a vivacidade do tradicional teatro de bonecos. O que antes acontecia originalmente no BuZum!, dentro do ônibus, hoje é no palco.

Espetáculo “O Grande Perigo”

O Grande Perigo narra a história de Tata, uma pequena tartaruga que logo ao nascer volta para o mar em busca de sua mãe. Tata enfrenta vários perigos, tão comuns à vida das tartarugas marinhas, como uma andorinha que tenta comê-la, um caranguejo que a persegue, peixes elétricos, um polvo, um perigoso tubarão e uma enorme baleia. Tata foge de todos os perigos e ao final encontra sua mãe, mas percebe que ela está presa em um mar de lixos e plásticos. Com muita coragem, Tata consegue salvar sua mãe e as duas nadam para longe daquele grande perigo.

BuZum! 11 anos

Em setembro de 2022, a cia de teatro BuZum! completará 12 anos de experiências e tem motivos de sobra para comemorar: são mais de 500 mil quilômetros para realizar 15 mil apresentações para mais de 700 mil espectadores nas mais de 2.600 escolas públicas de 300 cidades, dos 11 estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Ceará e Santa Catarina), além de Porto Suarez, na Bolívia. Cada trajeto do BuZum! pode ser acompanhado pelo site www.buzum.com.br ou pelo perfil no Instagram @ProjetoBuZum.

A cia. é dirigida por Beto Andreetta, Jackson Íris e Mari Gutierrez, junto à equipe de produtores, montadores, motoristas, secretárias e atores. Todos levam à plateia itinerante novas possibilidades nas quais a imaginação e a fantasia se expandem nos contos com seus bonecos teatrais inovadores.

Prêmios

Em 2016, o BuZum! recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para Cultura, na categoria Arte para Crianças – Voto Popular. Em 2014, a companhia foi contemplada com o prêmio de Melhor Produção e Melhor Autor de Texto Original no 1º Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem (ex-Prêmio Femsa).

Repertório

A cia. BuZum! possui 15 peças no repertório, criadas especialmente para o público infanto-juvenil. São elas: Darwin BR, sobre a passagem do naturalista inglês Charles Darwin pelo Brasil; Filhotes do Brasil, obra ambientada na Amazônia que trata da relação entre pais e filhos; Mundo Português, uma bem humorada viagem pelo universo da língua portuguesa pela Ásia, África e América do Sul; O Mundo é uma Bola, espetáculo criado às vésperas da Copa do Mundo que conta a história do futebol desde sua origem; 13 Gotas, espetáculo sobre a importância da água para a vida no planeta Terra; Máquinas, conta a história dos meios de transporte; Energia, sobre as diferentes fontes de energia; Que lixo é lixo?, sobre reciclagem; Sabor de Vitória, sobre alimentação saudável.

BuZum! tem também, um espetáculo para adolescentes chamado Intolerância que levanta questões sobre preconceitos no ambiente escolar.

Em 2019, a companhia estreou dois novos espetáculos; Caipira e Curumim, sobre folclore e contos indígenas, que continuam a série sobre cultura popular, inaugurada em 2017 com a peça Mamulengo, uma homenagem à cultura popular de Pernambuco; o espetáculo O Grande Perigo, sobre preservação da vida marinha. Esse ano as estreias serão: Floresta Viva e no segundo semestre o espetáculo sobre hábitos de higiene.

O Instituto CCR: Entidade privada sem fins lucrativos que gerencia o investimento social do Grupo CCR, proporcionando transformação com apoio a projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais e por meio dos programas proprietários: o Caminhos para a Cidadania – atendendo mais de 1,3 mil escolas, e o Caminhos para a Saúde – presente em seis regiões. O foco do Instituto CCR é em inclusão social por meio de iniciativas de geração de renda, saúde, educação, cultura e esporte. Desde a sua criação em 2014, já foram gerenciados R$ 163 milhões, e, somente em 2020, cerca de 2,5 milhões de pessoas foram impactadas em comunidades de 115 cidades, situadas em trechos de atuação das concessionárias da companhia. Saiba mais em www.institutoccr.com.br

Ficha técnica “O Grande Perigo”

Concepção e texto: Beto Andreetta, Mari Gutierrez e Adriana Telg

Direção: Adriana Telg

Elenco: Carolina Portella, Dani Lima, Diezon Cabral (Dinho Weller), Lívia Simardi, Maggie Abreu, Priscila Maria Lima, Rafael Francisco, Tita Azevedo e Thais Morais.

Trilha sonora: César Maluf

Criação de cenário: Beto Andreetta

Criação e confecção de bonecos: Rosa Rodrigues (Ilimitada Desing) e Dino Soto

Direção de produção: Mari Gutierrez

Coordenação de produção: Aldo Andreetta

Produção executiva: Paloma Alves

Assistente de produção: Fernanda Rocha

Produção de campo: Leonardo Campos, Henrique Ramos, Fernando Lima e Renato Queiroz

Técnicos de som e luz: Régis da Silva, Cristiano Valério e Henrique Ramos. luz: Henrique Ramos, Cristiano Valério, Eduardo Silva e Raul Lacerda.

Motorista: Regis Silva e Luiz Carlos

Design gráfico: Sato do Brasil

Direção administrativa: Jackson Íris

Assistente financeiro: Vania Rodrigues

Assessoria de imprensa: Isabela Barbosa

Realização: BuZum!

Serviço

BuZum! em Mato Grosso do Sul

Espetáculo: “O Grande Perigo”

Dourados

Data: 23 de maio (segunda-feira)

Local: Escola Municipal Agrotécnica Padre André Capélli

Endereço das apresentações: Rodovia Gumercindo Pimenta dos Reis, 379 – km, Dourados-MS.

Horários das apresentações: 9h30 10h10 10h50 11h30 – 13h30 14h10 14h40

Data: 24 de maio (terça-feira)

Local: Escola Municipal Armando Campos Belo

Endereço das apresentações: Rua João Paulo Garrete, 4825 – Jardim Santa Brígida, Dourados – MS.

Horários das apresentações: 9h30 10h10 10h50 11h30 – 13h30 14h10 14h40

Data: 25 de maio (quarta-feira)

Local: Escola Municipal Dom Aquino Corrêa

Endereço das apresentações: Rua: Yolanda Karru, s/n – Centro – Distrito do Panambi, Dourados-MS

Horários das apresentações: 9h30 10h10 10h50 11h30 – 13h30 14h10 14h40

Data: 26 de maio (quinta-feira)

Local: Escola Municipal José Eduardo Canuto Estolano – Perequeté

Endereço das apresentações: Rua Paraguai, s/n – Distrito de Itahum, Dourados-MS

Horários das apresentações: 9h30 10h10 10h50 11h30 – 13h30 14h10 14h40

Data: 27 de maio (sexta-feira)

Local: Escola Municipal Prefeito Luiz Antonio Álvares Gonçalves

Endereço das apresentações: Rua Eurides de Matos Pedroso, 1.100 – Jardim Novo Horizonte, Dourados-MS

Horários das apresentações: 9h30 10h10 10h50 11h30 – 13h30 14h10 14h40

Nova Alvorada do Sul

Data: 30 de maio (segunda-feira)

Local: Escola Adenisaldo Araújo de Rezende

Endereço das apresentações: Rua: Prefeito Elie Vidal ,643, Maria de Lurdes, Nova Alvorada do Sul-MS

Horários das apresentações: 9h30 10h10 10h50 11h30 – 13h30 14h10 14h40

Data: 31 de maio (terça-feira)

Local: Ginásio de Esportes Antônio Carlos Barbosa

Endereço das apresentações: Avenida: Antônio Diniz Gonçalves, Bairro: Maria de Lurdes, Nova Alvorada do Sul-MS

Horários das apresentações: 9h30 / 10h10 / 10h50 / 11h30 – 13h30 / 14h10 / 14h40

Data: 1 de junho (quarta-feira)

Local: Escola Municipal Ires Brunetto-Espaço Benedito Coutinho

Endereço das apresentações: Rua: Irineu de Souza Araújo – 916- centro, Nova Alvorada do Sul-MS

Horários das apresentações: 9h30 / 10h10 / 10h50 / 11h30 – 13h30 / 14h10 / 14h40

Serviço

Classificação do espetáculo: 4 a 12 anos

Capacidade: 50 pessoas por sessão

Duração: 20 minutos.