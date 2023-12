Dourados: Deputado Zé Teixeira trabalha para garantir asfaltamento

A situação das ruas em Dourados preocupa o deputado Zé Teixeira (PSDB) que solicitou esta semana apoio do Governo do Estado para garantir o deslocamento e a segurança das famílias no município. Uma das indicações também pede ajuda da Bancada Federal para levar asfalto aos distritos, responsáveis em grande parte pelo desenvolvimento de toda a região.

Conforme solicitação do vereador Olavo Sul, é necessário atender as reivindicações e carências apontadas pelas comunidades dos distritos, uma vez que a pavimentação asfáltica se tornou imprescindível, aguardada há anos e com grande expectativa pelos douradenses. “A união de esforços e ações conjuntas entre o Governo do Estado e nossos representantes da Bancada Federal são fundamentais uma vez que o município não dispõe de recursos suficientes para as obras”, pondera Zé Teixeira.

O deputado também solicitou o recapeamento em toda a extensão da rua Independência, em Dourados. De acordo com o vereador Diogo Castilho, os buracos tomam conta das ruas, dificultando o trânsito de veículos, colocando os condutores em risco de acidentes e de atropelamento de pedestres, prejudicando o deslocamento dos estudantes e trabalhadores que transitam diariamente para o desenvolvimento de suas atividades.