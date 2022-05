Dourados conquistou oito medalhas de ouro no Brasileiro de Judô

Competição disputada em Campo Grande teve mais de 500 judocas de seis estados da Região IV

Judocas de Dourados se destacaram na disputa do Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV, disputado no último fim de semana em Campo Grande. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) em parceria com a Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS) com judocas de Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia, total de 549 atletas. Os melhores classificados garantem vaga para as etapas nacionais.

Mato Grosso do Sul conquistou 111 medalhas, na frente do Distrito Federal, com 96. MS faturou 36 ouros, 28 pratas e 47 bronzes, com colaboração dos douradenses com oito medalhas de ouro, quatro de prata e oito de bronze.

Entre as equipes de Dourados na disputa, o Clube Sakurá de Judô teve cinco medalhistas de ouro, dois judocas com medalhas de prata e mais três de bronze. No Sub-18, Manoela Santos foi ouro e Cristian Marques foi bronze, Daniel Arruda foi ouro e Érico Schuch Santos ficou com a medalha de prata, João Pedro e Ana Cláudia foram medalhas de bronze no Sub-21, no Sub-15 Gabriel Arruda e Mirella Santos foram medalhas de ouro e Mariana Piveta conquistou a prata e Camila Gebara conquistou medalha de ouro no Sênior.

A Associação Cano de Judô participou com seis judocas e teve duas medalhas de ouro com Breno Dias no Sub-18 e Sub-21, ouro com Giovane Cano no Sub-21 e bronze no Sênior, Lara Akemi Suzuki conquistou a prata no Sub-13, Nycollas Rafael Lopes foi medalha de prata no Sênior e bronze no Sub-21 e Ana Betris Cano foi bronze no Sub-18.

O Projeto Seiryoku Zenyo/Clube Indaiá teve duas medalhas de bronze com João Victor Silva e Evelyn Gomes, ambos Sub-13.