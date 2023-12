Apresentações começam às 19h30

A programação do Dourados Brilha 2023 segue nesta terça-feira (12). No Parque Rego D’Água, no Grande Água Boa, acontecem apresentações artísticas a partir das 19h30.

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semc (Secretaria Municipal de Cultura) e Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inovação), levam o espetáculo “A Maior Palhaçada do Mundo”.

Após apresentação tem a chegada do Papai Noel e a noite termina com apresentação de Michelle Lemos.