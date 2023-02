Dourados AC vence Operário Caarapoense e vira turno na liderança isolada

Dandan, cobrando pênalti no primeiro tempo, marcou o único gol do jogo no Estádio Douradão

Virada de turno na liderança do Grupo B e possibilidade de classificação bem encaminhada. Objetivo alcançado pelo Dourados AC nesta quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste sábado (18), o DAC recebeu o Operário Caarapoense e, se não fez uma partida das melhores, conseguiu o mais importante, a vitória por 1 a 0, gol de Dandan.

O espaço liberado no Estádio Douradão ficou lotado, com muitos torcedores se deslocando de Caarapó para acompanhar e torcer pelo OAC e, apesar do resultado, viram um time que impôs muita dificuldade ao DAC, principalmente na marcação e nas saídas rápidas pelas laterais, o que o time douradense não conseguia fazer, ao contrários de jogos anteriores em casa.

Mesmo com dificuldade, em jogada bem trabalhada, chegou ao gol da vitória aos 38 minutos do primeiro tempo. Na área, o atacante Jair Assis recebeu de costas para o marcador e, antes de conseguir o giro, foi derrubado. Pênalti marcado pelo árbitro Paulo Henrique Salmázio. O camisa 9, que havia desperdiçado uma cobrança na derrota para o Ivinhema FC, desta vez deixou a responsabilidade com Dandan. O meia foi preciso, batendo no canto direito do goleiro que até acertou o lado, mas não alcançou a bola que bateu na bochecha da rede.

Na segunda etapa, a vantagem foi mantida, mas mesmo com as mudanças feitas pelo técnico Chiquinho Lima em busca de mais mobilidade no ataque e criatividade no meio, a marcação do time de Caarapó continuou impondo dificuldades. Do outro lado, porém, com exceção de um chute de Sabará que o goleiro Léo Lopes fez bela defesa, o time douradense não passou sustos e o placar de 1 a 0 foi confirmado.

Classificação

Para ajudar, o resultado da outra partida do Grupo B foi favorável. Em Sidrolândia, o Novo FC recebeu o até então líder Ivinhema e venceu por 2 a 1. Rodriguinho e Luan marcaram os gols do time da casa no primeiro tempo e Bruno descontou no segundo para os visitantes.

Agora, o DAC lidera sozinho com nove pontos, seguido por Ivinhema, Aquidauanense FC e Novo, todos com seis pontos. O Operário AC tem três pontos e, nesta virada de turno, está na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, a primeira do returno, o Dourados viaja para enfrentar o Aquidauanense, sábado (25), às 15h. No domingo (26), às 15h, o Operário tem a chance de reabilitação jogando no Estádio Carecão, em Caarapó, contra o Novo.