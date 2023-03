Dourados AC vence Novo em Sidrolândia e garante liderança do Grupo B

Mateus Bastos, cobrando pênalti, marcou o único gol do jogo no Estádio Sotero Zárate

O Dourados AC consolidou a primeira posição do Grupo B com mais uma vitória no Campeonato Sul-Mato-Grossense, a primeira como visitante. Neste sábado (11), pela nona e penúltima rodada da primeira fase, o DAC foi à Sidrolândia e venceu o Novo FC por 1 a 0, gol marcado por Mateus Bastos.

O gol no Estádio Sotero Zárate saiu apenas no segundo tempo. Aos 25 minutos, o lateral Maurício recebeu pela direita, invadiu a área e foi derrubado. Pênalti marcado pelo árbitro Raphael de Souza Cosmo. Na cobrança, Mateus Bastos deslocou o goleiro Lucão, marcando o gol da vitória douradense pelo placar mínimo.

Classificação

Neste domingo (12) acontece o outro jogo do Grupo B. No Estádio Saraiva, às 15h, o Ivinhema FC, quarto colocado com sete pontos, recebe o Aquidauanense FC, terceiro com dez pontos. Se o time da casa vencer, decreta o rebaixamento do Operário AC, lanterna com cinco pontos.

Com a vitória fora de casa, o Dourados tem agora 16 pontos e não pode mais ser alcançado na primeira posição. O Novo tem dez pontos, também está classificado para as quartas de final, mas ainda sem saber a posição.

Na última rodada, o DAC vai à Caarapó, enfrentar o OAC no Estádio Carecão. Ivinhema e Novo jogam no Saraiva. As duas partidas acontecem no domingo (19), às 15h.

O time douradense volta a jogar no Estádio Douradão apenas na rodada de volta das quartas de final, contra o quarto colocado do Grupo A, por enquanto, o Coxim AC.