Dourados AC vence Ivinhema e avança com liderança do Grupo B e segunda melhor campanha geral

Matheus Canhota fez o gol do jogo no Douradão e o DAC encara agora o Costa Rica nas quartas de final

Fim da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense e o Dourados AC termina com a liderança do Grupo B. Neste sábado (9), pela décima e última rodada, o DAC recebeu o Ivinhema e, com gol de Matheus Canhota no segundo tempo, venceu por 1 a 0. Nas quartas de final, o adversário do time douradense é o Costa Rica.

Na outra partida da chave. Aquidauanense e Corumbaense fizeram jogo de duas viradas e o Azulão da Princesa venceu por 3 a 2. Com esses resultados, o DAC ratificou a primeira posição com 17 pontos e a segunda melhor campanha geral da primeira fase. O Aquidauanense fez 15 pontos e ficou na segunda posição, o Corumbaense acumulou nove pontos e o Ivinhema, sete. O Novo, com seis pontos, foi rebaixado

Gol

O primeiro tempo no Estádio Douradão foi equilibrado e as duas equipes tiveram, pelo menos, uma boa chance de marcar. Na melhor do Dourados, Túlio Renan fez a jogada pela direita e tocou pro meio, mas Giovani, traído pelo “morrinho artilheiro”, furou. A bola ainda sobrou para Dandan chutar para fora. O Ivinhema teve uma boa oportunidade em chute de Fardino que Léo Lopes defendeu parcialmente, mas para sorte do goleiro, o zagueiro Abdala conseguiu afastar antes da conclusão de Douglas que teria o gol livre à frente.

Na etapa final o DAC melhorou e teve a posse de bola em quase todo tempo. As jogadas começaram a fluir pelos lados e foi assim que o gol saiu, aos 28 minutos. Mais uma vez Túlio Renan fez a jogada pela direita e deu passe na medida para Matheus Canhota chegar batendo. A bola ainda resvalou no travessão antes de morrer na rede do goleiro Zé Augusto, que não pôde fazer nada. Pouco tempo depois, o segundo gol poderia ter saído em jogada de Júnior Prego pela esquerda. O lateral deu o passe pro meio, mas a zaga conseguiu travar a conclusão de Rael. No fim, vitória douradense por 1 a 0.

Quartas de final

Com a primeira posição garantida, o DAC encara nas quartas de final o Costa Rica que, com 11 pontos, terminou na quarta posição do Grupo A. O primeiro jogo acontece no próximo fim de semana no Estádio Laertão e a volta, dia 24, no Estádio Douradão. Em caso de igualdade após os dois jogos, o classificado sai nas cobranças de pênaltis e enfrenta na semifinal o melhor do confronto entre Coxim e Corumbaense.

Na outra chave, o Operário, líder do Grupo A, enfrenta o Ivinhema. Depois, quem avançar, joga contra o classificado entre Aquidauanense e Portuguesa.