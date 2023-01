Dourados AC treina no Estádio Douradão para jogo de domingo

Técnico Chiquinho Lima ajusta o time para enfrentar o Aquidauanense na estreia do Estadual

Os jogadores do Dourados AC tiveram, nesta quinta-feira (19), o primeiro contato com o gramado do Estádio Douradão. O local está sendo preparado pela Prefeitura de Dourados para a estreia do time no Campeonato Sul-Mato-Grossense, neste domingo (22), às 15h30, contra o Aquidauanense FC.

O trabalho comandado pelo técnico Chiquinho Lima foi, para a maioria dos atletas contratados pelo clube para a temporada 2023, a estreia no estádio. Em campo, treino técnico-tático e posicionamento em lances de bola parada. Nesta sexta (20), os jogadores retornam ao Douradão para mais um treino e finalizam a preparação no sábado (21) pela manhã, no CT do clube.

Apesar de ser a terceira participação do DAC no Campeonato Estadual, a partida deste domingo marca o encontro com a torcida, já que em 2021 a competição foi disputada sem a presença de público por causa da pandemia da covid-19 e, no ano passado, o Ministério Público Estadual (MPE) não liberou a presença do torcedor, o que aconteceu agora, no setor de cadeiras cobertas.

Segundo o diretor-presidente da Funed (Fundação de Esportes de Dourados), Luís Arthur Spinola Castilho, foram feitas as alterações solicitadas pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. “Estamos trabalhando na manutenção, desde o gramado até as cabines de imprensa, para acomodar o público e as pessoas que vão trabalhar nas partidas para deixar o ambiente confortável para todos”, explica.

Ingressos

DAC e Aquidauanense estão no Grupo B, junto com Operário AC, de Caarapó, Novo FC, de Sidrolândia e Ivinhema FC. Todos vão se enfrentar em turno e returno. Os quatro melhores passam para a fase de quartas de final e o último é rebaixado para a Série B.

O ingresso para a partida custa R$ 20 e está à venda nas lojas Camisa 10 e Salim Esportes. Crianças até oito anos acompanhadas dos pais ou responsáveis não pagam entrada.