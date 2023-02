Dourados AC tem reforços para jogo em Ivinhema pelo Campeonato Estadual

Enquanto o time joga fora de casa, equipe da Prefeitura trabalha para próximo jogo no Estádio Douradão, dia 12

Depois de duas semanas da estreia, o Dourados AC volta a campo neste domingo (5) pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, e com reforços. Pela terceira rodada da primeira fase, o DAC enfrenta o Ivinhema FC no Estádio Saraiva e confirmou a contratação do experiente meia Danilinho e do atacante Filipe Carvalho. Os dois estão à disposição do técnico Chiquinho Lima para o confronto.

Os novos jogadores já estavam treinando com o grupo desde a semana passada, mas a diretoria tomou o cuidado de esperar a confirmação dos registros no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que só aconteceu nesta semana.

Natural de Ponta Porã, Danilinho tem 35 anos e é conhecido no futebol brasileira pelas boas passagens por grandes clubes, como Fluminense, Santos e, principalmente, Atlético Mineiro. Fora do Brasil, jogou no Tigres e Querétaro, ambos do México, e no time alemão do Schalke 04. Passou por outros clubes na volta ao futebol brasileiro, o último o Athletic Club-MG. Já Filipe Carvalho tem 27 anos, natural de São Paulo, e atuou pelas equipes do São Caetano-SP, Democratas-MG e XV de Piracicaba-SP. Seu último clube foi o Lajeadense-RS.

O confronto entre Ivinhema e DAC vale a liderança do Grupo B. O time douradense estreou com vitória sobre o Aquidauanense FC por 1 a 0, na primeira rodada, e folgou na segunda. O Azulão, ao contrário, folgou na primeira rodada e, na segunda, venceu o Operário AC, em Caarapó, por 3 a 0. Aquidauanense e Novo FC, também venceram um jogo cada e estão com três pontos. Na outra partida da rodada, o OAC busca os primeiros pontos contra o Azulão, no Estádio Carecão.

Douradão

Enquanto o time joga fora de casa, a equipe da Prefeitura Municipal (Funed e Semsur) trabalham para deixar o Estádio Douradão pronto para mais um jogo do Dourados AC. No primeiro jogo, contra o Aquidauanense, a torcida ocupou todo o espaço das cadeiras cobertas, o único setor liberado por enquanto.

A próxima partida do DAC no Douradão acontece no dia 12, domingo, contra o Novo FC. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima semana nas lojas Camisa 10 e Salim Esportes.