Dourados AC inicia preparação para o Campeonato Estadual dia 27

Clube divulgou nome de alguns dos jogadores contratados que se apresentam ao técnico Luís Carlos Cruz

O Dourados AC inicia nesta quarta-feira (27), a preparação para o Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024. O técnico Luis Carlos Cruz e sua Comissão Técnica recepcionam os jogadores contratados para quase quatro semanas de trabalho antes da estreia, no dia 21 de janeiro, contra o Corumbaense FC, no Estádio Douradão.

A diretoria do DAC ainda não divulgou o elenco completo, embora, segundo o presidente Marcos Araújo, esteja “100% certo”. Pelas redes sociais, alguns nomes foram anunciados, cinco deles que fizeram parte do grupo semifinalista de 2023, como o goleiro Léo Lopes, o volante Hildo, o meia Dandan e os atacantes Flaviano e Danilinho.

Outro que retorna é o zagueiro Thiago Moura, autor do primeiro gol da história do clube, na disputa da Série B de 2020 e vice-campeão da Série A em 2021. A única novidade, por enquanto, é o atacante Nonato, 28 anos, com passagens por América Mineiro, Criciúma-SC, Grêmio Prudente-SP, Primavera-SP e também jogou em Portugal e Malta.

“Montamos uma comissão técnica que nos agrada muito, sob comando do Luís Carlos Cruz, que chegamos a sondar em outras temporadas, mas agora deu certo. E buscamos qualificar o elenco que chegou à semifinal no ano passado, com a intenção de dar mais um passo em busca da final e colocar o DAC em competições nacionais”, afirma Marcos Araújo.

Douradão Pronto

Paralelamente à montagem do elenco, a diretoria do DAC, em parceria com a Prefeitura de Dourados, trabalhou para deixar o Estádio Douradão apto para receber os jogos do clube no Campeonato Estadual com a presença do torcedor desde a primeira partida.

Graças a esse empenho, o Dourados AC foi o primeiro, entre os times que disputam a Série A, a encaminhar os laudos emitidos pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, além de outros contratos obrigatórios, para a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e, depois, ao Ministério Público.

“Nós trabalhamos, junto com o presidente Marcos Araújo, para que o DAC tivesse o Douradão pronto para o Campeonato Estadual. A parte de laudos e outros documentos já foi entregue. Agora vamos, junto com a Secretaria de Serviços Urbanos, seguir com a manutenção para receber os torcedores douradenses, a imprensa que cobre os jogos, com o conforto que merecem”, completa Luís Arthur Spinola Castilho, diretor-presidente da Funed (Fundação de Esportes de Dourados), que administra o estádio.

O DAC está no Grupo B na primeira fase do Campeonato Estadual e, além do Corumbaense, enfrenta o Aquidauanense FC, fora de casa, no dia 24, além de Novo FC e Ivinhema FC. Os confrontos são disputados em turno e returno, todos contra todos.