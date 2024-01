Dourados AC faz amistoso com ingresso solidário neste sábado no Douradão

DAC enfrenta o Náutico, time de Campo Grande que também disputa o Campeonato Sul-Mato-Grossense

O Dourados AC está na terceira semana de preparação para a temporada 2024. Antes da estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense, no dia 21 de janeiro, o time faz um amistoso para o técnico Luiz Carlos Cruz poder avaliar a equipe.

Neste sábado (13), às 16h, o DAC enfrenta o Náutico FC, de Campo Grande, time que subiu da Série B em 2023 e está no Grupo A do Estadual. O ingresso solidário é 1 kg de alimento não perecível e o montante arrecadado será doado a instituições de Dourados.

Antes do amistoso, Luiz Carlos Cruz comanda mais dois treinos, na tarde desta quinta (11) e na manhã desta sexta (12), segundo a programação da Comissão Técnica.

“Se possível fazer um teste com dois times, utilizando todos os jogadores. Nossa ideia é ganhar o torcedor jogo a jogo, começando agora com o Náutico. Queremos que quem for ao Douradão saia de lá com a convicção de ter um time que ataca, que toma a iniciativa do jogo, que goste de ter a bola, mas que também marca e compete”, disse, nesta quarta (10), em entrevista ao programa Grande Esportes.

Fora de Campo

Paralelamente aos treinos do time, o Estádio Douradão está sendo preparado pela Funed (Fundação de Esportes de Dourados) e Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) para receber o torcedor, não só neste amistoso, mas para o Campeonato Estadual.

O DAC foi o primeiro clube a entregar toda a documentação ao Ministério Público Estadual (MPMS) para ter o estádio liberado para receber o torcedor. A estreia acontece no dia 21 de janeiro, às 15h30, contra o Corumbaense FC.