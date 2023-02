Dourados AC enfrenta Aquidauanense para manter liderança isolada do Grupo B

DAC tem nove pontos e, se vencer, praticamente garante classificação antecipada para quartas de final

Depois de duas vitórias em casa, fazendo festa com a torcida no Estádio Douradão, o Dourados AC abre o returno da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense jogando como visitante. Pela sexta rodada, neste sábado (25), às 15h, o DAC enfrenta o Aquidauanense FC no Estádio Noroeste. Arbitragem será de Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Marcelo Grando e Edson Campos Mendonça. A partida pode ser acompanhada pela Rádio Grande FM e pela MS Web Rádio.

O confronto vale, para o time douradense, a manutenção da liderança isolada do Grupo B. Com nove pontos, um empate será suficiente para seguir sozinho em primeiro, mas a vitória deixa a classificação virtualmente garantida já que apenas uma combinação improvável de resultados impediria um lugar nas quartas de final. Já o Azulão tem seis pontos e precisa vencer para voltar a igualar a disputa pela primeira posição. No Douradão, na primeira rodada, vitória do Dourados por 1 a 0.

Se no turno, o DAC teve três jogos em casa com vitórias e perdeu a única partida como visitante, agora, no returno, o desafio será mostrar o mesmo desempenho longe da torcida. Para isso, o técnico Chiquinho Lima resume a receita em uma palavra: equilíbrio. “Precisamos entender o que esses jogos vão exigir da nossa equipe, ser ainda mais competitivo, mas sem abrir mão da nossa essência com coragem e organização”.

Desfalques

O treinador tem a missão, para esse jogo, de remontar o meio campo. O volante e capitão Hildo, em fase final de recuperação de uma contusão muscular, e o meia Dandan, expulso na partida contra o Operário AC no último domingo, desfalcam o time.

Para a vaga de Hildo, Mutuca deve ser mantido na vaga. No lugar de Dandan, Chiquinho tem a possibilidade de escalar Danilinho ou Andreo para manter uma formação ofensiva. Se optar por um time mais fechado no meio, Samuel Andrade é uma alternativa.

Nas demais posições o time não deve mudar e a escalação provável de ter Léo Lopes no gol; Maurício, Alemão, Abdala e Diego Saraçol; Daniel Oliveira, Mutuca, Samuel Andrade (Danilinho ou Andreo) e Matheus Bastos; Pedro Isidoro e Jair Assis.

Outros Jogos

A outra partida pelo Grupo B acontece neste domingo (26), às 15h, em Caarapó. Em busca de deixar a lanterna, o Operário AC recebe o Novo FC no Estádio Carecão. O Ivinhema folga na rodada.

Pelo Grupo A, os dois jogos também são no domingo, 15h. O Coxim AC recebe o lanterna EC Comercial no Estádio André Borges. A SER Chapadão enfrenta o líder Costa Rica EC, jogo que será disputado no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, já que o estádio em Chapadão do Sul segue interditado. Nesta chave, o Operário FC não joga.