Dourados AC começa treinos para disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024

Programação prevê treinos até a manhã de domingo, último dia do ano

Começou a preparação do Dourados AC para disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024. Os jogadores contratados se apresentaram na quarta-feira (27) para avaliação física e exames médicos e, na quinta (28), passaram ao trabalho de campo, com o técnico Luís Carlos Cruz comandando a parte técnica e o preparador Sérgio Dória apurando a forma física dos atletas.

Os primeiros treinos acontecem no Estádio Douradão e a programação da Comissão Técnica prevê treinos em dois períodos até o sábado (30) e, no domingo (31), último dia do ano, treino técnico pela manhã.

Segundo Sérgio Dória, colocar os jogadores em forma antes da estreia no Campeonato Estadual não será problema. “O desenvolvimento neste início do trabalho me causou até uma certa surpresa. Imaginei que encontraria uma certa deficiência na forma física dos atletas que retornam de férias, mas não foi assim e o objetivo será alcançado rapidamente por causa do profissionalismo desses jogadores”, afirma o preparador físico.

O DAC estreia no Campeonato Estadual no dia 21 de janeiro, às 15h30, contra o Corumbaense FC, no Estádio Douradão. Os dois times estão no Grupo B, junto com Aquidauanense FC, segundo adversário do time douradense, Novo FC e Ivinhema FC.

Elenco

Para o Campeonato Estadual, a diretoria do DAC mesclou o retorno de alguns atletas que corresponderam na temporada passada com indicações do técnico Luís Carlos Cruz, cobrindo algumas deficiências.

Entre os atletas já conhecidos do torcedor, está o zagueiro Thiago Moura, autor do primeiro gol do clube na Série B 2020 e vice-campeão da Série A em 2021 e Paulo Vítor, que defendeu o clube em 2022. Do grupo que disputou o campeonato em 2023 estão o goleiro Léo Lopes, os zagueiros Olavo e Abdala, o lateral Maurício Gomes, meias Hildo, Dandan, Mutuca e os atacantes Flaviano e Danilinho, além do goleiro Barreto, do time Sub-20.

Na lista de novidades, estão o goleiro João Guckert; laterais Padinha, Gustavo Alexandre e Júnior Prego; volantes Rafael Tchuca, Fogliato e TH; meias Mateus Canhota e Aleff Diego; e os atacantes Nonato, Giovanni, Biriba. Quase todos disputando pela primeira vez o Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Douradão

Trabalho conjunto entre a diretoria do DAC e a Prefeitura de Dourados, através da Funed e da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), concluído em novembro, proporcionou o clube a ser o primeiro a entregar todos os laudos e contratos obrigatórios à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). A entidade, por conseguinte, encaminhou os documentos ao Ministério Público Estadual (MPMS), que dá a última palavra sobre a utilização do estádio.

“Acredito que não teremos problemas nesse sentido, já que todos os laudos necessários foram encaminhados, dentro do que determina a nova legislação”, explica Marcos Tavares, vice-presidente e coordenador de competições da Federação.