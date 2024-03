Dourados AC apresenta reforços para confronto das quartas de final

Novo técnico indicou um jogador para cada setor do time antes dos jogos decisivos contra o Costa Rica

O Dourados AC começou uma nova fase no Campeonato Sul-Mato-Grossense, com técnico novo e reforços. No último sábado (9), o DAC venceu o Ivinhema por 1 a 0, fechando a primeira fase na liderança do Grupo B, com 17 pontos, e a segunda melhor campanha geral. Agora, nas quartas de final, encara o Costa Rica com novidades no elenco.

O técnico Rogério Henrique, que fez seu primeiro jogo no comando do time contra o Ivinhema, fez algumas indicações de jogadores para sequência da competição. Dois deles, o meia Luan, e o atacante Rael, jogaram no último sábado.

Agora, outros quatro foram apresentados através das redes sociais do time e ficam à disposição para a partida de ida contra o CREC no próximo domingo (17). A solicitação do treinador à diretoria foi com objetivo de trazer um jogador para cada setor do time.

Entre os novos integrantes do elenco, estão o goleiro César Tanaka, 22 anos, com passagens por Paranavai-PR, Cianorte-PR, Icasa-CE e Inter de Lages-SC. O zagueiro João Teixeira, 26 anos, veio do Oeste-SP para sua segunda passagem pelo futebol sul-mato-grossense, onde já defendeu o Costa Rica, além de passar pelo Monte Azul-SP e Foz do Iguaçu-PR.

Hippolito Neto, 24 anos, é volante e, entre outros clubes, defendeu o Esportivo-RS, Brasil de Pelotas-RS, Tubarão-SC e Pelotas-RS. No ataque, o gaúcho Jâmerson Eduardo Aires dos Santos, ou Pepeto, 26 anos, já atuou pelo Pelotas-RS, Glória de Vacaria-RS, Esportivo-RS, além do Cururipe-AL.