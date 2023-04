Dourados AC abre semifinal com Operário em Campo Grande

Jogo no Jacques da Luz é o primeiro entre os dois times e vale vaga na Copa do Brasil 2024 com cota de R$ 750 mil

Começa neste sábado (8) a “decisão” para o Dourados AC no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Pela rodada de ida da semifinal, o DAC enfrenta o Operário FC no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, às 16h. Arbitragem será de Renan Novaes Insabralde, auxiliado por Marcelo Grando e Edson Campos Mendonça. A partida terá transmissão ao vivo pela TVE MS, pelo canal Operário TV no YouTube, e pelas rádios Grande FM e MS Web Rádio.

Com a volta de duas vagas para o futebol sul-mato-grossense na Copa do Brasil, reservadas aos finalistas, o confronto semifinal ganhou status de decisão, já que o time que avançar tem lugar na competição nacional e garante, só na primeira fase, cota de participação de R$ 750 mil. Os dois times se enfrentam, pela partida de volta, no domingo (16), às 15h, no Estádio Douradão.

Melhor campanha da competição até agora, o DAC entra, assim como aconteceu contra o Coxim AC na fase anterior, com a vantagem de ter a igualdade de resultados ao seu favor. Nas quartas de final, venceu o adversário por 2 a 0 fora de casa e, na volta, goleou por 6 a 0. O Operário, por sua vez, também tinha a vantagem do empate, mas foi batido na ida por 2 a 0 pelo Novo FC e precisou, na volta, reverter a situação e o fez em grande estilo, com goleada por 4 a 1 em Campo Grande.

Na outra chave semifinal, Ivinhema FC e Costa Rica EC abrem a disputa, também neste sábado, às 15h, no Estádio Saraiva. A volta será no domingo que vem, no Estádio Laertão.

Sem favoritismo

Apesar da campanha, o técnico Chiquinho Lima refuta qualquer possibilidade de favoritismo ao Dourados, passando essa responsabilidade ao adversário, atual campeão estadual. “Nesta fase da competição todos os adversários são muito fortes, com profissionais de alto nível em suas equipes técnicas. O Operário é o clube de maior investimento, com elenco montado também para competições nacionais e por isso podem ser considerados favoritos, inclusive para o título. Até por isso, essa foi uma semana de muito trabalho e concentração. Estamos sim motivados e sabedores da responsabilidade e do desafio que teremos neste dois jogos”, disse.

Sem problemas de suspensão, Chiquinho tem apenas o fator físico para montar o time titular. O volante e capitão Hildo deixou a partida contra o Coxim, no último domingo (2), contundido, seguiu tratamento durante a semana e sua recuperação total é incerta, o que pode impedir sua escalação. Neste caso, Mutuca ocuparia lugar no meio. Outras mudanças podem acontecer por opção do treinador. O meia Rafinha e o atacante Felipe Jesus entraram muito bem nos últimos jogos e surgem como alternativas para os lugares de Dandan e Danilinho.

Se não houver surpresas, o Dourados começa a partida com Léo Lopes no gol; Maurício, Douglas Alemão, Guilherme Olavo e Diego Saraçol; Daniel Oliveira, Mutuca, Dandan (Rafinha) e Matheus Bastos; Danilinho (Felipe Jesus) e Firmino Coruja.

No Operário, o técnico Celso Rodrigues deve manter o mesmo time que fez um excelente primeiro tempo contra o Novo na volta e que, em 45 minutos, garantiu o placar da classificação, com destaque para o atacante Tony Júnior, que marcou três vezes. A formação ofensiva deve ter Samuel no gol; Marlon, Márcio, Felipe Chaves e Hugo; Andrei Alba, Fernandinho e Juninho; Kaique, Johnny e Tony Júnior.