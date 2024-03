Dourados AC abre quartas de final contra o Costa Rica no Estádio Laertão

Jogo de ida, às 16h, tem transmissão das rádios Grande FM 92,1, N FM 102,5 e MS Web Rádio

As quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense começam para o Dourados AC neste domingo (17). Pela rodada de ida, o DAC enfrenta fora de casa o Costa Rica, atual campeão, mas que ficou na quarta posição do Grupo A. A partida no Estádio Laertão, às 16h, tem arbitragem de Paulo Henrique Vollkopf, com Marcelo Grando e Claudio Henrique Pereira Verão como assistentes nas laterais. O quarto árbitro é Luiz Eduardo da Silva Duarte.

O confronto foi definido pelas campanhas dos dois times na primeira fase. O DAC conseguiu a liderança do Grupo B, com 17 pontos nos oito jogos que disputou. Foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O time douradense marcou dez gols e sofreu quatro. No caminho, trocou o técnico Luis Carlos Cruz por Rogério Henrique.

Já o CREC fez uma campanha irregular e muito aquém da expectativa dos torcedores. Somou apenas 11 pontos nos oito jogos, com três vitórias, dois empates e três derrotas. Marcou oito gols e sofreu sete, terminando com apenas um de saldo. No comando, também houve mudança, com a troca de Rodrigo Cascca por Gian Rodrigues.

Apesar das diferenças entre as campanhas, ao contrário do ano passado, nesta fase não há vantagem para os melhores colocados, a não ser a possibilidade de decidir o confronto em casa. Neste caso, a partida de volta acontece no próximo domingo (24), no Estádio Douradão. Em caso de empate após os dois jogos, a disputa pela vaga na semifinal será decidida nos pênaltis.

O confronto deste domingo tem transmissão pelas rádios Grande FM 92,1; N FM 102,5; e MS Web Rádio pelo aplicativo Radiosnet.

Chave

O melhor da disputa entre Dourados e Costa Rica enfrenta, na semifinal, o classificado entre Corumbaense e Coxim. O confronto começou neste sábado (16), com a vitória do Carijó da Avenida por 4 a 2 no Estádio Arthur Marinho. Os dois times voltam a se enfrentar no sábado (23), no Estádio André Borges. O Carijó da Avenida pode até sofrer uma derrota simples que se classifica. O CAC precisa vencer por três gols de diferença ou, pelo menos, por dois de vantagem, qualquer placar, para levar a disputa para os pênaltis.

Outros Jogos

15h30 – Estádio Saraivão – Ivinhema x Operário

16h – Estádio Sotero Zárate – Portuguesa x Aquidauanense