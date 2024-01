Douradense de 4 anos representa MS no Miss Brasil de Las Américas

Dourados e Mato Grosso do Sul estarão representados no concurso Miss e Mister Brasil de Las Américas, que acontecerá no mês de setembro, em Curitiba-PR. O concurso está em sua 13ª edição e acontece, desde 2011, nas categorias Mini, Infantil, Pré-Teen, Teen, Petit, Miss, Mrs e Mister.

A representante de MS é a influencer mirim douradense Cecília Campos, de 4 anos. Ela foi escolhida pela franquia Miss Brasil de Las Américas para ser aclamada a mini Miss Mato Grosso do Sul. A aclamação será feita, possivelmente, na Câmara de Dourados, em data ainda a ser definida. Cecília receberá a faixa e a coroa das mãos de seu tio, Diego Campos, que é vereador em Itaporã e também Mister Las Américas.

A escolha de Cecília se deu pela beleza e desenvoltura, destacadas em sua rede social [ @ceciliacampos.oficial ]. Além de notável beleza, Cecilia é muito expressiva e comunicativa, características que chamaram a atenção dos organizadores do evento no Estado.

Cecília Alves Campos nasceu em Dourados, no dia 09 de fevereiro de 2019. É filha de Dayane Alves Pereira e Danilo Cordeiro Campos.

O Concurso

O concurso Miss e Mister Brasil de Las Américas tem como objetivo promover arte, cultura e conhecimento, possui oito categorias e acontece desde 2011. Durante os dias de evento, os candidatos são julgados por uma comissão especialista no assunto com base nos critérios de avaliação: beleza, simpatia, desenvoltura, conhecimentos gerais e habilidades comportamentais, como oratória, inteligência emocional e pensamento crítico.