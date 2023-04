Douradão tem arquibancada central liberada para jogo do DAC deste domingo

Trabalho feito pela Prefeitura de Dourados junto com a diretoria do clube eleva possibilidade do estádio receber até 5 mil torcedores

O Dourados AC enfrenta o Coxim AC neste domingo (2), às 15h, pela rodada de volta das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A partida marca o retorno do time ao Estádio Douradão após quase um mês e com novidades. A Prefeitura de Dourados, através da Funed (Fundação de Esportes de Dourados) e a Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), em trabalho conjunto com a diretoria do DAC, conseguiu liberar o espaço da arquibancada central, aumentando o espaço para o torcedor em até cinco mil lugares.

Promoção

Os ingressos para a partida estão à venda com antecipação nas lojas Camisa 10, no centro de Dourados, e na Salim Esportes, na rua Coronel Ponciano. As cadeiras cobertas custam R$ 30 e a arquibancada central custa R$ 20.

A diretoria do DAC também procura o torcedor mirim e, assim como fez no último jogo, vai distribuir camisas do clube às crianças. Para isso, neste sábado (1), entre 14h e 16h, a bilheteria do Estádio Douradão vai estar aberta e os 300 primeiros torcedores levam uma camisa entre os tamanhos 8 e 12 (veja regras determinadas pelo clube abaixo).

Quartas de final

Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o DAC só perde a vaga na semifinal se for derrotado na volta por três ou mais gols de diferença. Se avançar, o time douradense enfrenta na semifinal o classificado entre Novo FC e Operário FC. Na partida de ida, o time de Sidrolândia venceu por 2 a 0 e pode até ser derrotado na volta pela diferença mínima que fica com a vaga. Para avançar, o Galo precisa de uma vitória por dois ou mais gols de vantagem. O confronto termina também neste domingo, às 15h30, no Estádio Jacques da Luz.

Na outra chave, o Aquidauanense FC venceu o Costa Rica EC, no jogo de ida, por 1 a 0, e agora joga pelo empate no Estádio Laertão. O CREC precisa vencer, por qualquer placar, para avançar. No confronto entre Ivinhema FC e SER Chapadão, o Azulão do Vale tem ampla vantagem por ter vencido a ida por 3 a 0, fora de casa. Na volta, no Estádio Saraiva, só uma vitória pela mesma diferença faz o time de Chapadão do Sul reverter a situação.

O anúncio foi feito pelo prefeito Alan Guedes nesta sexta-feira (31), concluindo o trabalho da equipe que acompanhou, nos últimos 15 dias, diversas visitas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para orientações e, por fim, para as vistorias e emissão dos laudos. “Estamos conseguindo, obedecendo etapas de trabalho, liberar as arquibancadas do Douradão para o torcedor apoiar o DAC, nosso representante no Campeonato Estadual. Agora conseguimos dobrar a capacidade disponível e no momento mais importante da competição”, comemora.

Alan ainda anunciou que, assim como aconteceu na última partida do time em casa – vitória sobre o Ivinhema FC no dia 4 de março -, alunos na Reme (Rede Municipal de Ensino) devem ocupar parte do espaço. “As crianças vão mais uma vez fazer uma grande festa e viver essa experiência maravilhosa que é assistir a um jogo no estádio”, completou o prefeito.