Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo

Desempregado desde que deixou comando do Flamengo, Dorival Júnior acertou com o São Paulo, e assume o comando técnico na temporada 2023, para a disputa da Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana.

O acordo ocorreu nesta manhã. Dorival retorna ao Tricolor para suceder Rogério Ceni, demitido um dia antes mesmo após a vitória contra o Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana.

Dorival foi o substituto de Ceni em 2017, chegou ao Morumbi em julho, livrou o time do rebaixamento e ficou no cargo até a reta final do Campeonato Paulista do ano seguinte, quando foi substituído pelo ídolo e então gerente de futebol Raí por Diego Aguirre.