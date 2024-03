Domingo tem Costelão no Fogo de Chão no CTG Farroupilha

O Centro de Tradição Gaúcha Farroupilha – o mais antigo e tradicional de Campo Grande – promove nesse domingo, dia 10, mais uma edição de sua festa Costelão no Fogo de Chão, oportunidade para reunir a família campo-grandense e saborear o autêntico churrasco no estilo campeiro seguido de fandango com o Grupo Trem Bão.

Os frequentadores do CTG Farroupilha já conhecem e apreciam o Costelão, incomparável pelo sabor inigualável da carne assada lentamente no fogo a lenha, técnica que confere maciez e textura ao churrasco. Para completar o prato, os acompanhamentos tradicionais como arroz, mandioca, farofa e muitas saladas. O almoço começa a ser servido às 11h30 e só termina quando todos estiverem satisfeitos. Mas antes disso, o baile já estará acontecendo no salão principal.

Serviço: O CTG Farroupilha está localizado na Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo (prolongamento da Ernesto Geisel), 930, no bairro Monte Castelo, após o viaduto da Mascarenhas de Moraes. Os ingressos para o Costelão no Fogo de Chão podem ser adquiridos pelo telefone (67) 99290-7049 a R$ 50,00 até o dia da festa e, se houver excedente, na portaria custará R$ 60,00. As bebidas não estão inclusas nesses valores. Crianças até 7 anos não pagam, de 7 a 12 anos pagam meio ingresso. O CTG fornece pratos, talheres e copos.