Domingo acontece a feira artesanal ‘O Balaio’ em Campo Grande

‘O Balaio’ é uma feira artesanal que nasceu em Dourados e se tornou tradicional na região. Sua primeira edição em Campo Grande acontece agora em março. Em Campo Grande, a feira é uma correalização da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul e do SESC MS, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande.

O evento acontecerá no dia 12 de março (Domingo), das 15 às 21h, na Avenida Calógeras, em Frente à Esplanada Ferroviária, em Campo Grande.

Os organizadores convidam a todos para visitar e apoiar a economia local. A feira é um programa perfeito para fazer com a família e amigos e também para comprar produtos feitos à mão com muito amor por pequenos empreendedores da região. Já estão confirmados mais de 150 expositores das mais diversas áreas.

O Balaio é uma feira repleta de arte, artesanato, moda, cuidados pessoais, música, bebidas e gastronomia. Perfeito para um passeio agradável.

O evento conta com uma praça de alimentação com vários tipos de comidas, incluindo opções veganas/vegetarianas e as bebidas serão vendidas no Bar do Balaio, teremos chopp, água, refrigerantes e etc.

Animais são bem vindos, o evento é petfriendly e haverá opções de brinquedos para as crianças se divertirem.

A programação cultural desta edição está cheia de atrações musicais: Trio de Chorinho do SESC Lageado, Guga Borba e Sampri.

Para mais informações acesse http://instagram.com/obalaiofeira

A feira é organizada por Bi Miura, Fernanda Sabô, Raique Moura e Thays Nogueira.