Dois veículos são recuperados pelo DOF durante fiscalização em rodovia

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na manhã de ontem (02/02), os veículos GM Meriva Maxx, com sinais identificadores adulterados, e um Fiat Cronos com queixa de furto na cidade de Guarulhos (SP) ocorrido na mesma data.

A ação policial ocorreu durante uma abordagem da Operação Hórus na rodovia MS-164, zona rural do município de Maracaju. Os militares deram ordem de parada aos veículos que seguiam em direção ao Distrito de Vista Alegre.

Os condutores frearam bruscamente e realizaram uma manobra de retorno. Momentos antes de serem abordados, os condutores abandonaram os veículos às margens da rodovia e fugiram em uma plantação de soja, não sendo localizados.

A ocorrência contou com o apoio aéreo do Helicóptero Harpia e da viatura guincho do DOF, que rebocou os veículos até a Delegacia da Polícia Civil de Maracaju, onde a ocorrência foi registrada e entregue.