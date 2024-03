Dois veículos são flagrados pelo DOF com mais de 2.500 pacotes de cigarros

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na madrugada desta quinta-feira (14), na MS-258, em Sidrolândia, um GM Astra prata e um Corsa branco, ambos carregados com 2.600 pacotes de cigarros ilegais.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo pela rodovia, área rural do município de Sidrolândia, quando visualizaram os veículos parados às margens da rodovia. Durante a abordagem, os policiais localizaram a carga ilícita. Os condutores, de 18 e 23 anos de idade, disseram que foram contratados por várias pessoas, para carregarem os cigarros na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e entregarem na Capital.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 158 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.