Dois veículos carregados com cigarros e agrotóxicos são apreendidos pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta segunda-feira (18) no distrito de Vista Alegre, em Maracaju, um VW Polo e um VW T-Cross totalmente carregados com cigarros e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. Na ação ninguém foi preso.

Os policiais faziam policiamento próximo ao Distrito quando perceberam que os dois carros entraram no perímetro urbano, em alta velocidade. Durante diligências foram localizados os dois veículos abandonados. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito localizado.

No Polo foram encontrados 2 mil pacotes de cigarros. Já o T-Cross transportava mil pacotes de cigarros além de 497 quilos de agrotóxicos. O T-Cross estava com placas falsas e com adulteração nos sinais identificares veicular.

O material apreendido avaliado em, aproximadamente, R$ 830 mil foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.