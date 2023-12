Dois são presos pelo DOF com quase 300 quilos de maconha

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam, na manhã desta sexta-feira (22), dois homens por tráfico de drogas. Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo em uma estrada vicinal, no Assentamento Itamarati, quando foram informados sobre dois homens em um veículo branco e uma motocicleta amarela, aparentemente perdidos e em atitude suspeita.

A equipe imediatamente saiu em diligência e, assim que os homens viram a viatura policial, abandonaram os veículos e correram para uma plantação de soja, sendo alcançados e detidos.

Questionados sobre o motivo da fuga disseram que estavam carregando drogas. No Jeep estavam 296 quilos de maconha. O condutor disse que foi contratado para pegar o veículo, já carregado, em Ponta Porã e entregá-lo na cidade paulista de Presidente Prudente.

Já o condutor da motocicleta Honda 150 Fan contou que reside em Ponta Porã; e que foi contratado para fazer o serviço de batedor de estrada até Dourados. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 840 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.