Dois são presos pela PRF com mais de 7 toneladas de maconha em caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 7.603 Kg de maconha, na tarde desta quinta-feira (14), em Ribas do Rio Pardo/MS.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando avistaram um caminhão M.Benz com parte da carga excedendo as dimensões do reboque. Ao realizar a abordagem, foi solicitado que o condutor e passageiro descessem do veículo, momento em que o passageiro tentou fugir a pé, porém foi alcançado e detido.

Questionado, o homem confessou que transportava grande quantidade de drogas no caminhão de Dourados até Ribas do Rio Pardo. O motorista teria sido contratado para acompanhar a viagem.

No reboque foram encontrados os fardos de maconha.

Os presos, o ilícito e a carreta foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande.