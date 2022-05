Dois são presos com mais de 300 quilos de drogas em veículo roubado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 316 Kg de maconha, recuperou um veículo em Coxim/MS. A ocorrência iniciou neste domingo (15) e terminou nesta segunda-feira (16) com a prisão dos dois envolvidos.

A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada, no km 625 da BR-163, aos veículos Citroen C3, de placas de Lucas do Rio Verde/MT, e Fiat Siena, de placas de Itaporã/MS. Entretanto, os dois condutores não obedeceram a ordem de parada dos policiais e empreenderam fuga.

Os PRFs conseguiram realizar a abordagem e identificação do condutor do Citroen C3, no perímetro urbano de Coxim, e prendeu o condutor, de 25 anos, que transportava no veículo 1,3 Kg de maconha, 640 G de skunk e 45 G de haxixe. Os trabalhos de busca ao segundo veículo continuaram, sendo localizado no período da noite, no km 760 da BR-163. Os policiais então deram ordem de parada ao veículo Siena, que novamente empreendeu fuga.

Após acompanhamento tático por cerca de 17 km, o suspeito saiu da rodovia, adentrou em uma mata com o veículo, e fugiu a pé, sendo localizado e detido pelos PRFs na manhã desta segunda-feira (16), no km 177 da BR-163. No veículo Siena abandonado por ele no matagal, foram apreendidos 313,7 Kg de maconha e constatado que possuía placas falsas e registro de roubo, em Cuiabá/MT, no último dia 09.

Os envolvidos, drogas e veículos foram encaminhados para a Polícia Civil de Coxim.