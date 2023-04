Dois homens são presos pelo DOF por tráfico de drogas em Aral Moreira

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na noite de ontem, dois homens pelo crime de tráfico de drogas. Um dos homens tentou fugir assim que viu a aproximação dos militares. O outro, que fazia uso do entorpecente, foi abordado e, com ele, localizou-se 18 porções de pasta base de cocaína, além de certa quantia de dinheiro em espécie e em notas de menor valor.

Perguntado sobre o ilícito, o homem, de 42 anos de idade, contou que vende a droga na região pelo valor de dez reais a porção.

Ao todo foram apreendidas 458 gramas de pasta base de cocaína e 9 gramas de maconha. A ação policial ocorreu por ocasião da Operação Hórus na região.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã e o prejuízo estimado, ao crime, foi de 25 mil reais.

Utilidade pública

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.