DOF recupera veículo roubado em Cuiabá e prende foragido da Justiça

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram, na madrugada desta terça-feira (02/05), um veículo Fiat Mobi Like de cor vermelha roubado na cidade de Cuiabá (MT).

O passageiro, um homem de 36 anos de idade, estava foragido da Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Os militares se deslocavam em patrulhamento ostensivo pela rodovia MS-379 quando avistaram o veículo, em alta velocidade, que seguia no sentido Laguna Carapã/Dourados. Durante a abordagem, condutor e passageiro deram informações desconexas sobre a viagem, o que motivou os policiais a procederem com a checagem detalhada dos dados pessoais e do veículo.

Conforme especificações do Boletim de Ocorrência do Estado do Mato Grosso, o veículo fora roubado no dia 19 de março do corrente ano. A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.